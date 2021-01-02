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إصابة عنصرين من الآسايش بإنفجار اثناء إزالة علم لداعش رُفع بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-02T10:43:26+0000
إصابة عنصرين من الآسايش بإنفجار اثناء إزالة علم لداعش رُفع بالسليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة السليمانية يوم السبت باصابة عنصرين من قوات الأمن الاسايش بإنفجار قنبلة محلية الصنع في قضاء "سيد صادق" التابع للمحافظة.

من جهتها قالت مصادر اعلامية لوكالة شفق نيوز، ان علم التنظيم المتشدد شوهد مرفوعا في قرية "كاني سبيكة" قرب القضاء المذكور لتتأهب وعلى الفور قوات الاسايش لإزالة العلم.

واضافت المصادر ان قنبلة انفجرت اثناء عملية ازالة العلم ليصاب على إثرها عنصرين من قوات الأمن الآسايش بجروح.

من جهته قال مراسلنا في السليمانية ان مديرية الامن الاسايش في المحافظة ستصدر موقفا رسميا حول الحادث.

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