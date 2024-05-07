اصابة طالبين بجروح اثر اندلاع حريق في قسم داخلي بدهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر من مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، صباح اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق في أحد الأقسام الداخلية للطلاب في حي "رزا" داخل مركز المدينة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحادث أسفر عن اصابة طالبين من سكنة قضاء شيخان حيث تم نقلهما على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشير التحقيقات الاولية الى ان سبب الحريق يعود الى انفجار اسطوانة غاز.

وأول أمس الأحد، اندلع حريق "كبير" في سوق القيصرية وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان جراء تماس كهربائي مما أسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية وخسائر فادحة تُقدر بمئات ملايين الدنانير.