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اصابة شقيقين بجروح خطرة اثر انفجار لغم شمال اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T16:27:20+0000
اصابة شقيقين بجروح خطرة اثر انفجار لغم شمال اربيل

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للالغام في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اصابة شقيقين بانفجار لغم اثناء قيامهما بجمع الحشائش في حدود قضاء چومان شمال اربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز انها تلقت ابلاغا بإصابة شقيقين بانفجار لغم وهما كل من فرهاد شيرزاد ويوسف شيرزاد من اهالي چومان اثناء توجههما الى المناطق المعشبة في سفح جبل هلگورد، لافتا الى ان لغماً ارضياً انفجر بهما واصيبا بجروح خطرة نقلا على اثرها الى المستشفى.

واوضح البيان ان المعلومات تشير الى ان المصابين في حالة مستقرة، مبينا انهما نقلا الى مستشفى ايميرجنسي في إربيل لتلقي العلاج اللازم.

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