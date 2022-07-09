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اصابة شخص بجروح بليغة جراء اطلاق نار في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-09T20:55:21+0000
اصابة شخص بجروح بليغة جراء اطلاق نار في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر صحي، اليوم السبت، ان رجلا أُصيب بجروح خطيرة نتيجة لمشاجرة بين أشخاص في السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان شجارا نشب بين عدد من الأشخاص مساء اليوم في "هواري شار"، وسط السليمانية تسبب بإصابات بليغة لأحد الشباب.

وأضاف المصدر إن الشاب يدعى علي أحمد يبلغ من العمر 26 عاما ، أُصيب بثلاث رصاصات وتلقى عدة طعنات بسكين لينقل على اثرها الى مستشفى "شار" لتلقي العلاج غير أن وضعه الصحي غير مستقر .

واكد مصدر امني لوكالة شفق نيوز أن الشرطة بدأت فورا بالبحث والتحري عن الجناة وينتظرون تحسن وضعه الصحي لأخذ إفادته.

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