اصابة شخصين بانفجار لغم جبلي في أحد اقضية اربيل (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في ادارة سوران المستقلة، اليوم الجمعة، اصابة شخصين من فرقة تسلق الجبال بانفجار لغم أرضي في قضاء رواندوز.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الحادثة وقعت الساعة 1:00 ظهراً على جبل (گۆرنۆک) حيث أصيب شخصان من فرقة تسلق الجبال بانفجار لغم أرضي".

وأضاف البيان انه "بعد تلقي بلاغ عن الحادثة وصلت الفرق الخاصة بالمديرية وتمكنت من نقل المصابين الى مستشفى رواندوز بمساعدة الشرطة المحلية والفرق الطبية".

وبينت المديرية أن "المصاب الاول يدعى (م .م .هـ) من مواليد 1998 وهو من أهالي قضاء رواندوز وقد اصيب في رأسه وحالته الصحية مستقرة بعد تلقي العلاج، فيما المصاب الثاني يدعى (د.خ.ع) من مواليد 1991 وهو متزوج، من اهالي قضاء رواندوز، قد فقد رجله في الانفجار جراء دهسه على اللغم".

وأشار البيان إلى" نقل المصاب الثاني الى مستشفى (آشتي) في إدارة سوران المستقلة"، مبينا أن "السبب وراء الحادث كان خروج المصابَين عن الطريق الرئيسي للمشاة".