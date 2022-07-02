اصابة شابين اثنين باطلاق نار بسبب نزاع اجتماعي

شفق نيوز/ تسبب نزاع اجتماعي ظهر اليوم السبت، في ناحية تانجرو التابعة لمحافظة السليمانية بإصابة شابين أحدهم حالته خطيرة.

وقال اخ الشابين باكو محمد لوكالة شفق نيوز، انه بسبب نشوب نزاع اجتماعي بين اخويَّ وشاب آخر من نفس المنطقة التي نسكن فيها تسبب باصابة اخويَّ بإلاقات نارية.

وعن تفاصيل الحادث اكد محمد؛ ان بعد النزاع الذي نشب في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحا توجه اخويَّ لشراء بعض المستلزمات من احدى محلات الحي واثناء ذهابهم للتسوق تعرضت لهم سيارة ذات زجاج مظلل وفيها شخص مسلح لم يستطيعوا التعرف على هويته قام باطلاق النار على اخويَّ"، مشيرا إلى أن احدهم حالته خطيرة حيث استقرت رصاصة في رأسه والاخر اصابته طفيفة وقد تلقى العلاج في المستشفى والان هو بحالة جيدة.

وبين محمد؛ أنهم أقاموا دعوى قضائية لدى شرطة المنطقة وهم بانتظار نتائج التحقيق.