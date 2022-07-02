سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اصابة شابين اثنين باطلاق نار بسبب نزاع اجتماعي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-02T14:55:33+0000
اصابة شابين اثنين باطلاق نار بسبب نزاع اجتماعي

شفق نيوز/ تسبب نزاع اجتماعي ظهر اليوم السبت، في ناحية تانجرو التابعة لمحافظة السليمانية بإصابة شابين أحدهم حالته خطيرة. 

وقال اخ الشابين باكو محمد لوكالة شفق نيوز،  انه بسبب نشوب نزاع اجتماعي بين اخويَّ وشاب آخر من نفس المنطقة التي نسكن فيها تسبب باصابة اخويَّ بإلاقات نارية. 

وعن تفاصيل الحادث اكد محمد؛ ان بعد النزاع الذي نشب في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحا توجه اخويَّ لشراء بعض المستلزمات من احدى محلات الحي واثناء ذهابهم للتسوق تعرضت لهم سيارة ذات زجاج مظلل وفيها شخص مسلح لم يستطيعوا التعرف على هويته قام باطلاق النار على اخويَّ"، مشيرا إلى أن احدهم حالته خطيرة حيث استقرت رصاصة في رأسه والاخر اصابته طفيفة وقد تلقى العلاج في المستشفى والان هو بحالة جيدة. 

وبين محمد؛ أنهم أقاموا دعوى قضائية لدى شرطة المنطقة وهم بانتظار نتائج التحقيق.

related

"سبب صادم" يشعل نزاعاً دموياً بين عائلتين في السليمانية

Date: 2020-09-05 20:03:51
"سبب صادم" يشعل نزاعاً دموياً بين عائلتين في السليمانية

جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

Date: 2021-09-15 11:36:51
جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

صور .. إضراب الكوادر الصحية في مستشفى السرطان بالسليمانية

Date: 2020-12-09 12:03:53
صور .. إضراب الكوادر الصحية في مستشفى السرطان بالسليمانية

"كاكه حمه" بعد اجتماعه مع نيجيرفان بارزاني: ممثلون عن الأحزاب يشاركون بإعداد الدستور

Date: 2021-05-04 12:16:22
"كاكه حمه" بعد اجتماعه مع نيجيرفان بارزاني: ممثلون عن الأحزاب يشاركون بإعداد الدستور

بسبب ارتفاع أسعار الوقود.. سائقو النقل الخاص يحتجون في السليمانية

Date: 2022-02-19 07:00:43
بسبب ارتفاع أسعار الوقود.. سائقو النقل الخاص يحتجون في السليمانية

السليمانية.. جريحان بإطلاق نار داخل نادٍ ليلي واعتقال 13 شخصاً

Date: 2021-09-24 16:17:34
السليمانية.. جريحان بإطلاق نار داخل نادٍ ليلي واعتقال 13 شخصاً

العمال الكوردستاني يرد على الآسايش بشأن مقتل عنصرين له بالسليمانية

Date: 2019-10-22 14:55:35
العمال الكوردستاني يرد على الآسايش بشأن مقتل عنصرين له بالسليمانية

اطباء وكوادر صحية في السليمانية يضربون عن الدوام ويوجهون رسالة لحكومة الاقليم

Date: 2020-08-15 08:32:56
اطباء وكوادر صحية في السليمانية يضربون عن الدوام ويوجهون رسالة لحكومة الاقليم