اصابة خمسين شخصا على الأقل بحالات اختناق في حريق اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في اربيل، مساء يوم الثلاثاء، باصابة خمسين شخصا على الأقل بحالات اختناق جراء الحريق الذي التهم سوق "البالة" في المدينة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن فرق الإسعاف الأولي بمكان الحريق الذي نشب في سوق البالة، استقبلت أكثر من 50 شخصا مصابا بضيق التنفس، مبينا أن 30 منهم تم علاجهم في داخل عجلات الاسعاف بالتنفس الاصطناعي، و20 شخصا ارسلوا الى طوارئ شرق اربيل.

وبشأن فرق الإطفاء، لفت المصدر، إلى أن دفاع مدني اربيل استخدمت لأول مرة سيارات إطفاء صغيرة متخصصة للطرق الفرعية الصغيرة.

ومساء الثلاثاء، أتى حريق كبير على سوق "البالة" وسط المدينة، والتهم عدداً من المحال التجارية.

وقال شهود لوكالة شفق نيوز، أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي، وتم إبلاغ الدفاع المدني لكن الفرق التي وصلت في بادئ الأمر لم تتمكن من السيطرة عليه وامتدت النيران لتطال ما يقرب من 40% من محال السوق".

فيما أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، المقدم كاروان علي، خلال مؤتمر صحفي إرسال أكثر من 20 فرقة إطفاء وبمشاركة أكثر من رجل إطفاء، مؤكدا استمر الحريق لأكثر من ساعتين قبل أن يتم إخماده.