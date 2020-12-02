اصابة اب وولديه وابنته بجروح اثر شجار في رابرين كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة رابرين باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اصابة اب وولديه وابنته بجروح اثر شجار بين جارين في احدى مناطق الادارة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "اب وولديه وابنته أصيبوا بجروح اثر شجار بين جارين في ناحية سنكسر التابعة لقضاء بشدر (قلعة دزة) في ادارة رابرين باقليم كوردستان"، موضحا أنه "تم نقل الجرحى الى مستشفى في رانية لتلقي العلاج".

وأوضح بيان المديرية، أنه "بعد ايصال الجرحى إلى المستشفى تبين اثار السكاكين على اجساد اربعة من الجرحى وجميعهم من افراد عائلة واحدة"، مبينا ً أنه "لم يعرف حتى الان اسباب الشجار".

وأشار البيان إلى أن "قوات الشرطة شرعت بالتحقيق في الحادث"، لافتاً إلى أن "القوات التابعة لمركز شرطة سنكسر القت القبض على شخصين على صلة بالحادث".