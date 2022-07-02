اشترط الاتفاق السياسي بشأنها.. نائب رئيس برلمان الإقليم يقترح تأجيل الانتخابات لأشهر فقط 

شفق نيوز / اقترح نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن يكون تأجيل انتخابات البرلمان لأشهر فقط في حال الاتفاق على تأجيلها.

وقال نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان هيمن هورامي لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز؛ خلال مشاركته في نشاط سياسي باربيل إن "مفوضية الانتخابات دائمًا تقول أن هناك طريقة معيارية للتحضير للانتخابات، ويستغرق هذا الأمر ستة أشهر على الأقل".

وأضاف هورامي "دعونا نحاول جميعًا الاتفاق، حتى لو تم تأجيل الانتخابات، فلتكن لشهور"

وكانت ممثلة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اجتمعت مع ممثلي الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، وبحثت تهيئة الأجواء لانتخابات برلمان كوردستان، وتشكيل الحكومة العراقية.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اكد، في 15 شباط 2022، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمان في الإقليم بموعدها المحدد في شهر أيلول من العام الحالي، داعيا إلى ضرورة التنسيق مع بغداد بشأن كتابة دستور الإقليم.