اشتباك مسلح في اربيل بسبب ارض زراعية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش ارييل، مساء اليوم الخميس، اصابة شخص بجروح بليغة في احد اقضية المحافظة باشتباك مسلح بين عائلتين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "مساء اليوم نشب عراك استخدمت فيه الأسلحة النارية بين عائلتين في قضاء خبات التابع لأربيل بسبب خلاف على ارض زراعية".

واضافت انه "نتيجة للاشتباكات اصيب المواطن (بوتان احمد ركن الدين) بجروح بليغة نُقل على اثرها الى المستشفى، كما تم القاء القبض على المدعو (ج. ن. م) بتهمة اطلاق النار".