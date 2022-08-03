سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش التركي والعماليين شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-03T20:49:18+0000
اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش التركي والعماليين شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات مسلحة وصفها بالعنيفة، بين عناصر حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في سسلة جبل متين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي حزب العمال هاجموا قاعدة عسكرية للجيش في الجبل المطل على قضاء العمادية شمال دهوك واستخدوا فيها اسلحة (الدوشكا) فيما رد عليهم الجيش التركي بواسطة الطائرات المروحية.

من جانب اخر افاد شهود عيان ان مسلحي حزب العمال اطلقو مساء اليوم صاروخا موجها صوب القاعدة العسكرية التركية في مجمع سيري التابعة لناحية شيلادزي شمال دهوك دون معرفة الاضرار التي احدثت هذا الهجوم

related

اصابة فتاة بجروح بليغة بإشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي في دهوك

Date: 2020-05-26 19:31:43
اصابة فتاة بجروح بليغة بإشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي في دهوك

الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

Date: 2020-06-26 13:53:46
الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

تركيا تعلن "تحييد" قيادي عمالي في دهوك

Date: 2022-07-17 16:56:24
تركيا تعلن "تحييد" قيادي عمالي في دهوك

الجيش التركي يشرع بعملية برية داخل إقليم كوردستان للوصول إلى "موقع محصن"

Date: 2021-06-14 14:43:21
الجيش التركي يشرع بعملية برية داخل إقليم كوردستان للوصول إلى "موقع محصن"

اندلاع حريق ضخم جراء قصف واشتباكات بين القوات التركية وحزب العمال بدهوك

Date: 2021-06-06 11:15:49
اندلاع حريق ضخم جراء قصف واشتباكات بين القوات التركية وحزب العمال بدهوك

مستشار عسكري يكشف تثبيت نقاط عسكرية للبيشمركة يوقف التوغل التركي بالإقليم

Date: 2020-07-14 13:07:09
مستشار عسكري يكشف تثبيت نقاط عسكرية للبيشمركة يوقف التوغل التركي بالإقليم

مروحيات تركية تشن قصفاً عنيفاً على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2022-04-30 22:06:10
مروحيات تركية تشن قصفاً عنيفاً على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

قصف تركي مكثف يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-07-28 19:07:55
قصف تركي مكثف يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك