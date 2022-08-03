اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش التركي والعماليين شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات مسلحة وصفها بالعنيفة، بين عناصر حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في سسلة جبل متين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي حزب العمال هاجموا قاعدة عسكرية للجيش في الجبل المطل على قضاء العمادية شمال دهوك واستخدوا فيها اسلحة (الدوشكا) فيما رد عليهم الجيش التركي بواسطة الطائرات المروحية.

من جانب اخر افاد شهود عيان ان مسلحي حزب العمال اطلقو مساء اليوم صاروخا موجها صوب القاعدة العسكرية التركية في مجمع سيري التابعة لناحية شيلادزي شمال دهوك دون معرفة الاضرار التي احدثت هذا الهجوم