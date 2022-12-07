اشتباكات مسلحة تنتهي بمقتل مطلوب وإصابة عناصر من الاسايش في زاخو

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاربعاء، بمقتل مطلوب للقضاء وإصابة عناصر من قوات الاسايش في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الاسايش في زاخو نصبت سيطرة قرب مخيم جم مشكو للنازحين مساء اليوم للقبض على مطلوبين اثنين للقضاء الذين رفضا الاستسلام".

وأضاف، أن "المطلوبين فتحا النار على القوات الامنية التي ردت بالمثل، ما ادى الى اندلاع اشتباكات مسلحة انتهت بمقتل أحد المطلوبين واصابة الثاني، اضافة الى جرح عدد من قوات الاسايش".