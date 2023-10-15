اشتباكات مسلحة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في دهوك، يوم الأحد، باندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات اندلعت في مناطق سور سكيري، وديري، وكواني، في قضاء العمادية شمالي دهوك، وما زالت مستمرة ولم يتم التأكيد عما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية".

وتشهد هذه المناطق تصاعد الصراع المسلح بين القوات العسكرية التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني حيث يتنافس الطرفان من أجل السيطرة على مناطق إستراتيجية ضمن سلسلة جبال متين.