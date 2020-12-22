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اشتباكات في الرقة تودي بعناصر للفصائل المدعومة من تركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T15:16:50+0000
اشتباكات في الرقة تودي بعناصر للفصائل المدعومة من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء، مقتل وجرح عشرة من الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي باشتباكات بين الطرفين في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها تصدت لمحاولة هجوم شنها الجيش التركي والفصائل التابعة له على قرية المشيرفة حيث أسفرت الاشتباكات عن سبعة قتلى وثلاثة جرحى للأخير.

ولم تعلن "قسد" عن خسائر بشرية أو مادية في صفوفها.

وأضاف البيان أن الجيش التركي والفصائل كثفوا هجومهم وبشكل متواصل ومترافق مع تحليق للطائرات المسيّرة، على مناطق أخرى في ناحية عين عيسى، وتصدت لها قوات "قسد"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ويأتي ذلك عقب إعلان الجيش الوطني المدعوم من تركيا قبل أيام، عن استعداده لشن عملية عسكرية جديدة على منطقة عين عيسى.

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