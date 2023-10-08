اشتباكات عنيفة متصاعدة بين الجيش التركي والعماليين شمال دهوك

شفق نيوز/ صرّح مصدر عسكري، مساء اليوم الأحد، بتصاعد التوترات العنيفة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في إحدى سلسلة جبال منطقة بالندا شمال محافظة دهوك.

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القوات التركية استخدمت مروحيات قتالية خلال المواجهات، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية قامت بقصف هذه المنطقة بشكل مكثف يوم أمس وصباح اليوم.

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية متواصلة ضد حزب العمال الكوردستاني المناوئ لأنقرة في الأراضي العراقية ضمن إقليم كوردستان، كما أعلن اطلاقه عملية عسكرية في الشمال السوري.