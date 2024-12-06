اشتباكات عنيفة بين "العماليين" والجيش التركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

وأوضح أن "المواجهات اندلعت في محيط قرية كوهرزي حيث استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ولم تعرف بعد تفاصيل الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن هذه الاشتباكات".