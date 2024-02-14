اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والعماليين شمال دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمال دهوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الاشتباكات وقعت بالقرب من قرى سكيري وسركلي التابعة للعمادية.

وافاد شهود عيان، بأنهم سمعوا اطلاقات نارية كثيفة في محيط القريتين، ما أثار مخاوف سكانها من تعرض منازلهم لاطلاقات نارية .

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة تتعرض لقصف بالطائرات والمدفعية منذ أشهر من قبل القوات التركية التي تتمركز في عدد من القواعد العسكرية بمناطق استراتيجية بسلسلة جبل متين.

كما تتعرض هذه القواعد احيانا لهجمات من جانب مسلحي حزب العمال الكوردستاني.