اشتباكات حزب العمال مع الجيش التركي يعيق إصلاح خلل بكهرباء إحدى قرى العمادية

شفق نيوز/ تعذر على الفرق الفنية لمحطة كهرباء ناحية كانى ماسى بالعمادية من ايصال التيار الكهربائي الى احدى القرى بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

وأبلغ مصدر من محطة كهرباء كانى ماسى وكالة شفق نيوز؛ ان "خللا فنيا أصاب خط الكهرباء 11 kv بسبب الوضع الأمني في المنطقة".

واضاف المصدر؛ ان "الفرق الفنية تمكنت من إيصال التيار الكهربائي الى قريتي ساررو، ودشيش بناحية كانى ماسى"، مشيرا الى ان الفرق الفنية لم تتمكن من إصلاح كهرباء قرية اوره بسبب الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني.