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اشتباكات بين مشجعي ناديين رياضيين في عقرة تنتهي بإصابة 9 أشخاص

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-20T17:38:24+0000
اشتباكات بين مشجعي ناديين رياضيين في عقرة تنتهي بإصابة 9 أشخاص

شفق نيوز/ اصيب تسعة مشجعين لكرة القدم، يوم الجمعة، في قضاء عقرة غربي دهوك اثر اشتباكات اندلعت بين مشجعي فريقين لكرة القدم في ملعب مدينة عقرة بمحافظة دهوك.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز ، أن "تسعة اشخاص اصيبوا خلال اشتباكات قبل انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقين شعبيين ( كلكجي - بيوكى ) على ملعب مركز عقره قبل ان تقوم قوات الشرطة بفض التجمعات للمشجعين والسيطرة على الوضع".

وأضاف، ان "الاصابات للشبان التسعة طفيفة عدا مشجع واحد أصيب بطلق ناري في كتفه، كما تضرر جزء من الملعب اضافة الى اضرار بسيارات ومطعم بالقرب من الملعب".

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