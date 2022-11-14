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اشتباك بين طلبة محتجين وقوات الأمن أمام جامعة السليمانية 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-14T09:59:35+0000
اشتباك بين طلبة محتجين وقوات الأمن أمام جامعة السليمانية 

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في السليمانية، يوم الاثنين، باندلاع اشتباك بين طلبة جامعيين محتجين وقوات الأمن خلال محاولة تفريق تظاهرة بالمحافظة بالغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة. 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكا اندلع، اليوم، بين الطلبة الجامعيين الذين يتظاهرون امام مبنى رئاسة جامعة السليمانية والقوات الامنية، مبينا أن تلك القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة لتفريق المتظاهرين .

وأشار المصدر، إلى أن المتظاهرين من جابنهم استخدموا الحجارة في مواجهة القوات الأمنية، مشيرا إلى أن قوة أمنية احتجزت عدداً من الصحفيين وأخلت سبيلهم بعد ساعة. 

وتوعد طلاب من جامعة السليمانية والجامعة التكنولوجية وجامعة گرميان وجامعة كويه، اليوم الاثنين، بتوسيع احتجاجاتهم إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.

 

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