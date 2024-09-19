مقتل قيادي في "كومله" باشتباكات مع الحرس الثوري الايراني بمنطقة "مريوان"

شفق نيوز/ أعلنت منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الانسان، يوم الخميس، عن وقوع اشتباكات بين فصيل كوردي ايراني وقوات الحرس الثوري في مريوان، لافتة الى سقوط قيادي عسكري كوردي قتيلا.

وجاء في بيان لمنظمة "هه‌نگاو= الخطوة" ورد لوكالة شفق نيوز، واستنادا الى المعلومات التي تحصلت عليها، حصلت مواجهات مسلحة في الساعات الاولى من صباح الخميس في مرتفعات جبال سورين وقرب قرى سياناو واسكول بين قوات الحرس الثوري الايراني ومجموعة من مسلحي حزب "كومله زحمتكيشان=جمعية الكادحين" الكوردي الايراني في حدود مدينة مريوان.

وأوضح البيان، إلى أن المصادر المطلعة أكدت أن "هذه المواجهات مستمرة وقامت قوات الحرس الثوري على قصف المنطقة بالمدفعية"، مبينا أن "أحد قادة الكومله واسمه ريبوار كريميان، لقي مصرعه وهو من اهالي مريوان".

وخلص البيان، إلى أن "هناك مزاعم بمقتل ثلاثة مقاتلين من حزب الكومله، من دون الحصول على تأكيدات رسمية موثوقة بهذا الصدد".