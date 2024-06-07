اشتباكات بين الجيش التركي و"العماليين" تخلف حريقاً وأضرار مادية بمنزل شمالي دهوك (صور)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الجمعة، بأن حريقاً اندلع في مزارع وغابات بقضاء العمادية شمالي المحافظة جراء اشتباكات مسلحة وقصف مدفعي بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "منزل أحد سكان قرية مرستيك التابعة لقضاء العمادية تعرض لإطلاق نار دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضافوا أن "إطلاق النار جاء خلال اشتباكات وقعت بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني في مناطق على سلسلة جبل متين".

في سياق متصل، أكد شهود عيان من قرية كوهرزي التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك، لوكالة شفق نيوز، أن "أهالي القرية والقرى المجاورة تمكنوا من إخماد حريق كبير اندلع ليلة أمس جراء قصف مدفعي تركي استهدف قريتهم القديمة".

وأشاروا إلى أن "الأهالي استخدموا وسائل بدائية لإخماد الحريق نظراً لعدم قدرة فرق الدفاع المدني على الوصول إلى المنطقة بسبب وعورة الطريق والأوضاع الأمنية".

ويوم أمس الخميس، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن المدفعية التركية قصفت قرية كوهرزي القديمة التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك، مشيرين إلى أن القصف أدى إلى اندلاع النيران في الغابات ومزارع أهالي القرية.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي قرية كوهرزي قد هجروا قريتهم القديمة منذ عقود من الزمن بسبب الصراع المسلح بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في المنطقة.