اشادة أممية بجهود إقليم كوردستان لحماية حقوق الأطفال

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، ممثلة الامين العام للامم المتحدة لشؤون الأطفال والصراعات المسلحة.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، مبينا ان غامبا اطلعت بارزاني، خلال اللقاء على أعمال وأنشطة الوفد والغرض من زيارته للعراق وإقليم كوردستان.

واضاف البيان ان الممثلة الاممية أشادت بجهود وإجراءات وخطط حكومة إقليم كوردستان في مجال حماية حقوق الأطفال، معربة عن سعادتها بأن رئيس حكومة الإقليم مسرور لديه فهم جيد لأهمية حماية حقوق الطفل ومهمة وأهداف الأمم المتحدة في هذا الصدد.

ونوه البيان الى ان مسرور بارزاني أعرب عن استعداد حكومة إقليم كوردستان للتعاون والتنسيق وتنفيذ مشاريع مشتركة مع الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الأطفال.