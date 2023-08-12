اسيا سيل تبين هوية القتلى الثلاثة بحادثة بنجوين: عائلة أحد موظفينا

شفق نيوز/ أعلنت شركة اسيا سيل اليوم السبت، إن ضحايا القصف الذي شن يوم أمس، كانوا من كوادرها، مشيرة إلى ان الضحايا الثلاث من القومية العربية ومن أهالي الموصل.

وقالت شركة اسيا سيل في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "طائرة مسيرة استهدفت يوم أمس، عجلة كانت تقل ثلاثة أشخاص قرب منطقة (نالباريز) التابعة لقضاء بنجوين، بينهم سائق السيارة الذي كان موظفا في شركة اسياسيل في محافظة نينوى".

واضاف ان " الضحية اسمه (حسن أحمد كشمولة)، من القومية العربية وهو من أهالي الموصل، جاء لزيارة ابنته في منفذ باشماخ الحدودي حيث كانت طالبة في كلية الطب بجامعة (سنندج) في إيران، وكان ينوي إعادتها إلى الموصل والاثنان الآخران اللذان كانا داخل السيارة هما ( ولده وابنته) يدعى (زياد مصطفى خضر) وهما من سكنة حي الرشيدية في الموصل والفتاة من مواليد عام 2006، وجاءوا لنفس الغرض".

أشار البيان الى ان "هؤلاء الضحايا، كانوا يسكنون محافظة دهوك بسبب عدم استقرار الوضع الامني في الموصل، وجميعهم من القومية العربية، انهى هذا الهجوم للاسف حياتهم".