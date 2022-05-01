اسواق السليمانية تشهد حركة مكثفة مع ضعف الشراء بالتزامن مع حلول العيد

شفق نيوز/ تشهد محافظة السليمانية هذه الأيام حركة واسعة في الأسواق والمحال التجارية بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.

وتزدحم الأسواق و تكتظ بالناس استعدادا لعيد الفطر، حيث يقبل الناس على شراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات ومعجنات ومواد غذائية ويستعدون لتبادل الزيارات الاجتماعية راجين ان يكون عيدا سعيدا على الجميع.

برهان محمد احد اصحاب محلات بيع الحلويات والمعجنات بمدينة السليمانية قال لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اقبالاً محدوداً على شراء الحلويات هذا العام والناس تستعد لإحياء العيد على عكس الاعوام التي مضت وذلك بسبب عدم توزيع الرواتب على الناس، ما ادى الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين".

وقال ريبين احد اصحاب محلات بيع الملابس إن "السوق مزدحم هذا العام وهناك اقبال لكن هنالك الكثير ممن لا يشتري بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع وهذا الارتفاع بسبب ارتفاعها من المنشأ".

من جهته تحدث عثمان زنزاني وقال، إن "ازمة الرواتب انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين فأنت تلاحظ الإقبال على البسطيات أكثر من المحلات وهذا دليل واضح على تراجع القدرة الشرائية".

واضاف عثمان بقوله، "مضى أكثر من 50 يوما ولم يتسلم الكثير من المواطنين رواتبهم الشهرية، وهذا يعد تحديا كبيرا للأسر التي اعتادت على شراء الملابس و الحلوى والمعجنات".

وأكد مدير الرقابة التجارية في السليمانية سوران عبد الغفور في تصريح لوكالة شفق نيوز، ارتفاع أسعار المواد في الأسواق منذ بداية شهر رمضان بسبب الحرب الاوكرانية الروسية، وهذا الارتفاع أثر بشكل كبير على حركة السوق من جهة والقدرة الشرائية للمواطن من جهة اخرى.

وعن الاستعدادات الحكومية للعيد قال نادر روستي المتحدث باسم هيئة السياحة في اقليم كوردستان، إن "مديريات السياحة في محافظات اقليم كوردستان وضعت الخطط الملائمة، في المنافذ الحدودية والمداخل والفنادق والمطاعم، لاستقبال السياح مع اقتراب الأعياد والمناسبات والعطل الرسمية، لاسيما عطلة عيد الفطر".

واضاف، "انه لا توجد اية احصائية او معلومات بشأن عدد السياح القادمين الى اقليم كوردستان لقضاء عطلة عيد الفطر".