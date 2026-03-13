اسقاط مسيرة حاولت استهداف مقر حزب إيراني معارض في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، باسقاط طائرة مسيرة في قضاء كويسنجق ضمن محافظة أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت مقر حزب كوردي إيراني معارض في قضاء كويسنجق، وتم اعتراضها واسقاطها دون خسائر".

وتتعرض مدينة أربيل منذ بدء الحرب الأميركية - الاسرائيلية على إيران، لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي إضافة إلى مقار الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.