اسعار المنتجات الزراعية تهوي بالسليمانية مع "وفرة المحاصيل"

شفق نيوز- السليمانية

كشف المتحدث باسم علوة الخضار في السليمانية باقليم كوردستان سرور علي ، يوم الأربعاء، عن انخفاض ملحوظ في أسعار عدد من المنتجات الزراعية، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي للمواطنين و وفرة المنتج المحلي.

وقال المتحدث لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار المنتجات الزراعية تشهد تراجعاً واضحاً، ولاسيما الطماطم، والبصل، والباذنجان، والبطيخ، وذلك بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو كثرة المحاصيل المحلية وتغطيتها حاجة السوق، والثاني هو تراجع القدرة الشرائية نتيجة عدم صرف الرواتب وتردي الأوضاع الاقتصادية".

وأشار إلى أن "أسعار الطماطم والبصل حالياً تتراوح بين 150 إلى 250 ديناراً للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح سعر الباذنجان بين 150 و200 دينار، وسعر البطيخ من 250 إلى 300 دينار للكيلوغرام".

ودعا علي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلى "اتخاذ خطوات جدية لتسهيل تصدير الفائض من المنتجات الزراعية المحلية إلى خارج البلاد، لما تتمتع به من جودة عالية ولأنها تجاوزت حاجة السوق المحلية".