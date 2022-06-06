اسعار البنزين تعاود الارتفاع في السليمانية وسلطاتها تحدد سببين

شفق نيوز/ عاودت أسعار البنزين، اليوم الاثنين، الى الارتفاع في مدينة السليمانية باقليم كوردستان، في وقت عزت فيه سلطات المدينة ذلك الى عدم ارسال حصة المحافظة من الحكومة الاتحادية وارتفاع أسعار الوقود في إيران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن سعر البنزين السوبر وصل الى 1300 دينار، بعدما كان 1250 ديناراً للتر الواحد، والمحسن 1225 ديناراً، بعدما كان بـ1150 ديناراً، والعادي بـ1100 دينار ، بدلاً من 1025 ديناراً، في حين تباع النوعية نفسها من البنزين في المدن العراقية بـ 450 لسعر الليتر الواحد.

وسابقا كانت الحكومة الاتحادية ترسل كميات يومية من البنزين بسعر 690 دينار لمحافظات أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، لكن العملية متوقفة الآن دون معرف الأسباب.

وقال بهمن قادر رئيس لجنة محطات الوقود في السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الوقود في تزايد مستمر بسبب عدم ايجاد حلول ناجعة للأزمة التي تفاقمت بعد غياب حصة السليمانية من البنزين المدعوم حكوميا".

وكان سواق الأجرة قد طالبوا بتحديد أسعار البنزين بـ(500) دينار للتر الواحد وتحديد (6) محطات للوقود الحكومي في المحافظة.

وأقدم سواق مركبات الأجرة خلال يومي (29 أيار و 30 أيار ) على قطع طرق الرئيسية وسط مدينة السليمانية احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين في محطات المحافظة".

اما عن أسباب ازمة الوقود فقد أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد محمد أمين في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب أزمة الوقود تعود إلى عدم ارسال بغداد حصة السليمانية من الوقود المدعوم حكوميا إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود في إيران التي يتم استيراد أغلب كميات الوقود منها".

وعن تأثير الازمة أشار ازاد الى أن "انعكاساتها اثرت على كل طبقات المجتمع بما فيها سواق مركبات الأجرة والباصات".

ودفعت أزمة ارتفاع أسعار البنزين في السليمانية سواق مركبات الباصات الى رفع أجور النقل في بعض مناطق السليمانية من (500) دينار الى (750 ) دينار للشخص.

وطلبت نقابة النقل والمواصلات في السليمانية، من سواق المركبات العدول عن قرار رفع أسعار أجور النقل.

وقال جلال ابو بكر مسؤول نقابة النقل والمواصلات في محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع أجور نقل الركاب في خطي (بكرجو وسرجنار ) يعود الى ارتفاع أسعار البنزين".

واضاف جلال، "نطالب سواق سيارات الباص بالعدول عن قرار رفع الأجور كون إدارة السليمانية اوعدنتا بتوفير البنزين المدعوم حكوميا خلال الأيام القادمة".

وتسجل أسعار المحروقات والبنزين ارتفاعًا بشكل يومي في السليمانية، دون أي مبادرة من الحكومة حيال الأمر.

ويؤثر ارتفاع سعر البنزين والمحروقات بشكل مباشر على السائقين، خاصة سائقي باصات النقل العاملة ضمن المدن، ما يؤدي لارتفاع أجرة النقل للمواطنين أيضاً.