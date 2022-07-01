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اسعار البنزين تعاود الارتفاع في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-01T14:09:06+0000
اسعار البنزين تعاود الارتفاع في السليمانية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار البنزين من جديد اليوم الجمعة في محافظة السليمانية على الرغم من توفر البنزين المدعوم حكوميا. 

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية؛ إن سعر اللتر الواحد من البنزين السوبر وصل إلى 1450  دينار ،  و 1375 دينار للتر الواحد من البنزين المحسن  و 1250 دينار للتر الواحد للبنزين العادي.

واضاف ان سعر السوبر كان يوم أمس بـ1400 دينار، أما المحسن فكان 1325 و 1200 دينار لنوعية العادي.

وتشهد محافظة السليمانية منذ عدة أشهر أزمة وقود خانقة أدت إلى تظاهرات وقطع لعدد من الطرق في المحافظة، فيما استقرت الأوضاع نسبيا بعد قيام حكومة الإقليم بدعم البنزين وتزويد المحافظة بسعر 800 دينار للتر الواحد.

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