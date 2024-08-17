اسطوانة غاز تتسبب بجرح أربعة أشخاص من عائلة واحدة في اربيل

افاد مصدر محلي يوم السبت، بإصابة أربعة أشخاص بجروح بسبب انفجار اسطوانة غاز في احد مناطق اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادثاً وقع في ناحية كلك ضمن قضاء خبات في اربيل حيث انفجرت اسطوانة غاز في أحد المنازل ما تسبب بإصابة أربعة أفراد من عائلة واحدة بحروق".

وأضاف أن "أحد أفراد العائلة استخدم القداحة بالخطأ قرب اسطوانة الغاز ما تسبب بانفجارها على الفور"، مشيرا إلى أن "المصابين الأربعة نُقلوا الى مستشفى (ايمرجنسي) في أربيل وجروح أحدهم خطيرة".