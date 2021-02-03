استئناف دوام المدارس في إقليم كوردستان الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزرة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استئناف الدوام في المدارس الحكومية والأهلية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقال وزير تربية الإقليم آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي بأربيل تابعته وكالة شفق نيوز، إن اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان قررت اليوم استئناف دوام المدارس بدءاً من السابع من الشهر الجاري.

وأضاف أن الدوام سيكون جزئياً؛ حيث سيداوم طلاب كل مرحلة في المدارس الحكومية والأهلية ثلاثة أيام في الأسبوع، مشيرا إلى منح مديريات التربية في محافظات اقليم كوردستان صلاحية تحديد نظام الدوام بالتناوب.

وأردف بأنه تم منح المديريات صلاحية إغلاق المدارس أيضاً في حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

وأشار حمه سعيد إلى أنه سيعاد تقييم الموقف في اجتماع لاحق في 23 شباط/فبراير الجاري، مشيرا إلى إمكانية اللجوء مجدداً للتعليق الجزئي أو الكلي للدوام حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

وزاد أن الطلبة الذين يعانون من أمراض مستعصية بإمكانهم مواصلة الدراسة عن بعد "أونلاين".

كما قال إن العام الدراسي 2020- 2021 سيكون على فصلين، الفصل الثاني يبدأ في ايلول المقبل، في حين أن العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ سيبدأ في ٢٠ -١٢ المقبل.