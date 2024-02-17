استئناف تصدير نفط كوردستان على طاولة نيجيرفان بارزاني وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع كبير مستشاري الرئيس الامريكي جو بايدن لشؤون الطاقة والاستثمار اموس هوكستاين، العلاقات الثنانية بين امريكا والعراق وإقليم كوردستان، وآخر الإجراءات والخطوات استئناف لتصدير النفط من إقليم كوردستان

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى بعد ظهر السبت، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الطاقة والاستثمار اموس هوكستاين، على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا.

واوضح البيان ان الاجتماع ناقش العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، لا سيما في مجال الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار، وآخر الإجراءات والخطوات استئناف لتصدير النفط من إقليم كوردستان وناقش الجانبان مباحثات الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في هذا الصدد.

واشار البيان الى ان "هوكستاين اكد من جهته إن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لسلام واستقرار العراق وإقليم كوردستان وترغب في تعزيز الفرص والتعاون في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، مشددا على التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان".

ونوه البيان الى "مناقشة الوضع الأمني في العراق وإقليم كوردستان والتهديد الذي تواجهه قوات التحالف والدبلوماسيون في العراق وتأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط بشكل عام، كانت محاور اخرى في اللقاء".