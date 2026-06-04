استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً من حكومة إقليم كوردستان، برفقة ممثلين عن شركات إنتاج النفط العاملة في الإقليم، زار بغداد وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ووزير النفط باسم عبادي".

وأضافت أن "الاجتماع أسفر عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، على أن تباشر الشركات المنتجة عمليات استخراج ونقل النفط من خلال خط أنابيب كوردستان – جيهان".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحكومة الاتحادية ستتحمل المسؤولية تجاه الهجمات التي تستهدف الحقول النفطية داخل الأراضي العراقية".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد وجه، يوم أمس الأربعاء، باستئناف عمل الشركات النفطية في كوردستان اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك خلال استقباله وفداً رفيعاً من كوردستان.

وانخفض تصدير نفط إقليم كوردستان من 200 ألف برميل إلى 20 ألف برميل بسبب "الهجمات" التي تشنها "الفصائل العراقية" والقوات الإيرانية، والتي دفعت الشركات إلى إيقاف أعمالها.