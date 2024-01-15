استئناف تسيير الرحلات الجوية في مطار اربيل

شفق نيوز/ قالت ادارة مطار اربيل الدولي، يوم الثلاثاء، إن الرحلات الجوية في المطار تمّ استئنافها مجدد بعد تعليقها جراء الهجمات التي استهدفت المدينة.

وكان الحرس الثوري قد اعلن مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل وقال في بيان، إنها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"

وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".