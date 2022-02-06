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استئناف ترقية الضباط بوزارة داخلية كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-06T15:11:40+0000
استئناف ترقية الضباط بوزارة داخلية كوردستان

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، قراراً بترقية 720 من ضباطها  بحسب الاستحقاق القانوني.

ووفقا للامر الوزاري الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد وافق رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، على ترفيع عدد من الضباط في جدول شهر كانون الثاني من العام الجاري.

وبين ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من التاسع من شهر كانون الثاني/ يناير 2022، مشيرا الى ان الترفيع يشمل 720 ضابطا ستتم ترقيتهم لرتب اعلى حسب الاستحقاق وفقا لقانون الخدمة والتقاعد الخاص بقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2018.

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