استئناف العمل في حقل كورمور بعد توقف جزئي

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، يوم الاثنين، استئناف عمليات الإنتاج في حقل كورمور الغازي بإقليم كوردستان، وذلك بعد فترة من التوقف الجزئي التي شهدتها العمليات خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت الشركة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات التشغيل في الحقل عادت إلى طبيعتها، عقب اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي ضمنت استئناف العمل بشكل آمن ومنظم".

وأضافت أن "الشركة حرصت طوال فترة التوقف على تنفيذ تدابير تشغيلية وقائية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية"، مشددة على أن "سلامة الموظفين وحماية الأصول والبنية التحتية كانت ولا تزال في صدارة أولوياتها".

وفي السياق، أكدت شركة دانة غاز، التزامها بمواصلة الإنتاج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، بما يسهم في دعم إمدادات الطاقة في إقليم كوردستان.