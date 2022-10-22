استئناف العمل بـ30 مشروعاً استثمارياً متوقفاً من إجمالي 240 في السليمانية

شفق نيوز / أعلن مدير عام الاستثمار في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، عزيز سعيد، يوم السبت، استئناف العمل في عدد من المشاريع الاستثمارية المتوقفة في المحافظة، لأسباب "إدارية و مالية".

وقال سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "قرابة 30 مشروعاً تم استئناف العمل فيها في محافظة السليمانية وذلك بتوجيه مباشر من قبل نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني وخصوصا بعد عقد اجتماع موسع مع جميع المديريات العامة في المحافظة لغرض تسهيل عمل المستثمرين في السليمانية".

وأضاف أن "استئناف العمل في هذه المشاريع كان عن طريق تقليل الروتين في خطوات عمل المستثمرين خلال أخذ الموافقات الحكومية من قبل المؤسسات الحكومية".

وأضاف عزيز، "حتى الآن هناك قرابة 240 مشروعاً استثمارياً قيد الإنجاز، وهناك تسهيلات جيدة تقدم للمستثمرين لإنجاز العمل بأسرع وقت".

وعن نوعية المشاريع الاستثمارية التي تنفذ في محافظة السليمانية، أكد مدير عام الاستثمار، أن "المشاريع متنوعة وفي شتى المجالات الخدمية والتطويرية التي تلامس حياة المواطنين مباشرة".

وحول مشكلة السيولة المالية في البنوك الحكومية، أوضح عزيز، أن "جزءا كبيرا من مشكلة السيولة المالية جرى تسويتها من قبل نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، و المستثمرين أنفسهم تقبلوا الحلول والمقترحات التي طرحت عليهم".