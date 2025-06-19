استولى على نحو 400 ألف دولار.. القبض على متهم بـ"الاحتيال المالي المنظم" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي ضخم من أحد المواطنين، في حادثة وصفتها بـ"الاحتيال المالي المنظم".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة مكافحة الإجرام في ناحية (ناو بازار) التابعة لشرطة السليمانية، وبإشراف مباشر من قيادة الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ قدره 360 ألف دولار، من أحد المواطنين عبر عملية نصب واحتيال".

وأضافت المديرية أن "العملية جاءت بعد تسجيل شكوى من قبل المواطن المتضرر، حيث اتخذ قاضي التحقيق المتخصص قراراً بفتح ملف قانوني للواقعة، وعليه باشرت القوات الأمنية بالتحقيق وجمع الأدلة، مما أدى إلى التوصل إلى المتهم واعتقاله".

وأشارت إلى أنه "أثناء عملية القبض، عُثر بحوزة المتهم على جزء من المبلغ المسروق بالإضافة إلى سيارة كان يستخدمها، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم عمل لدى الضحية كموظف، واستولى منه خلال عامين على مبلغ 90 ألف دولار تدريجياً".

وختمت المديرية بالإشارة إلى أن "المتهم (أ. أ. س)، من مواليد 1997، تم توقيفه بقرار من قاضي التحقيق المختص، استناداً إلى المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".