استهدف مقرا عماليا.. قصف جوي تركي يوقع قتيلا و جريحين بمنطقة في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الجمعة، بقصف جوي تركي على منطقة في محافظة كركوك..

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "القصف نُفذ بطائرة مسيرة تركية و استهدف مقرا لحزب العمال الكوردستاني في منطقة (چمي سيدان)".

واضاف ان "القصف تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين دون معرفة هوياتهم".

بدوره؛ قال رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن عصر اليوم وتحديدا في تمام الساعة (5:30) قامت طائرة مسيرة بقصف قرية سيدان الحدودية مع قضاء جمجمال لكنها تابعة لناحية قرهنجير.

واكد ان القصف اسفر عن مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين دون معرفة هوياتهم.