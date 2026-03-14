استهداف جديد يطال القنصلية الإماراتية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم السبت، باستهداف القتصلية الإماراتية في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القنصلية الإماراتية تعرضت لاستهداف، غير معروفة طبيعته حتى الان".

وهذا هو الاستهداف الثالث الذي يطال القنصلية الإماراتية في أربيل، وفي آخرها دانت الإمارات العمل وجرت اتصالات على مستوى قادة البلد.

وكانت رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد أدانتا، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وأسفر عن إصابة اثنين من الحراس وأضرار مادية بالمبنى.

ودعتا، الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية، وكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وأكدتا أن الهجوم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الإقليم والعراق.