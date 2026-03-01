استهداف مقر لحزب كوردي إيراني معارض بطائرة مسيّرة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

كشف مصدر محلي، مساء الأحد، عن استهداف مقر تابع لأحد الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في قرية زڕگۆيز التابعة لناحية تانجرو بمحافظة السليمانية، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة استهدفت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً مقر (حزب كومله) المعارض لإيران في قرية زڕگۆيز"، مبيناً أن "المقر كان خالياً لحظة الاستهداف، ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية".

وأضاف أن "عملية الاستهداف نُفذت بواسطة طائرة مسيّرة"، من دون الكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن "طائرة مسيّرة أخرى سقطت في منطقة كويه، كانت تحاول استهداف أحد مقرات الأحزاب الكوردية المعارضة لإيران هناك"، مؤكداً أن الحادثة لم تسفر أيضاً عن أضرار.