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استهداف مقر المجلس الوطني الكوردي بقنبلة في شمال شرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-05T12:28:02+0000
استهداف مقر المجلس الوطني الكوردي بقنبلة في شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ استهدف مجهولون اليوم الأحد، مقر المجلس الوطني الكردي بقنبلة يدوية في مدينة الدرباسية ذات الغالبية الكوردية بمنطقة الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز؛ إن "ثلاثة ملثمين أقدموا فجر الأحد بكسر باب مقر المجلس الوطني الكوردي وسط مدينة الدرباسية ورموا بداخله قنبلة يدوية ما تسبب بأضرار مادية".

وقال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي، سليمان أوسو في منشور على صفحته بموقع الفيسبوك أنه "أقدمت مجموعة ملثمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بإلقاء قنبلة على مكتب المجلس الوطني الكردي بالدرباسية وأسفر عن تحطم واجهات المكتب وكل مقتنياته".

ووصف أوسو الحادثة  بـ "عمل إرهابي جبان" وأضاف أنه "ستبقى الدرباسية تقاوم بأحزابها وعشائرها، ولن ترهبها هذه الأعمال الإرهابية الجبانة".

واتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا أحد أكبر أحزاب المجلس الوطني الكردي في 24 آب / أغسطس الماضي "أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي والمجموعات المسلحة التابعة.لها بحرق مقر حزبهم في مدينة عامودا بسكب مادة المازوت على أساسات المكتب وحرقها".

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