استهداف مطار السلیمانیة.. أعباء إيقاف الرحلات ترهق الحكومة المحلية

شفق نيوز / أكد محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، يوم السبت، أن إيقاف الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي، سيكون له أثر اقتصادي على المحافظة وإقليم كوردستان والدول التي تتعامل معه.

وقال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السليمانية تنعم بالأمن والأمان ومطار السليمانية مطار مدني ملتزم بكل المعايير العالمية والعراقية"، مردفاً: "نطمئن الجميع بأن السلمانية ومطارها في أمان واستقرار".

وأضاف أن "إيقاف الرحلات الجوية باتجاه السليمانية من قبل بعض الدول سيكون له أعباء اقتصادية على السليمانية وإقليم كوردستان والعراق وعلى تلك الدول التي تتعامل معه"، مشيراً إلى أن "إدارة السليمانية في تواصل مستمر مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتلك الدول لحل جميع الإشكالات".

وطالب أبو بكر، جميع الأطراف بأن تكون جزءاً من حل المشكلات بين الأطراف المتخاصمة، لافتاً إلى أن "من المقرر زيارة وفد أمني رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية لتقصي حول أحداث المطار".

وتعرض مطار السليمانية الدولي أمس الجمعة إلى قصف مجهول لم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا.

وعقب الحادث أصدرت حكومة اقليم كوردستان بيانا على لسان متحدثها جوتيار عادل اعربت فيه عن قلقها إزاء الحادث، ، مشيرا إلى أن "هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية و استخدامها في أعمال غير قانونية".

وأضاف عادل؛ أن "تصرفات حزب استبدادي في حدود السليمانية تسبب بإغلاق سماء تركيا أمام مطار السليمانية ومن ثم مهاجمتها، وفي النتيجة المواطنون في هذه المنطقة يدفعون الثمن".

هذا ونددت رئاسة إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، بحادث القصف الذي تعرض له مطار السليمانية أمس الجمعة، معربة في الوقت ذاته عن قلقها إزاء التوترات التي أعقبت الحادث بين حكومة الإقليم وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأدان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني الهجوم على المطار إلا أنه انتقد بشدة المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، واعتبره أن "ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير".