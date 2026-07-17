استهداف مستودع ذخيرة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة استهدفت مستودعاً للأسلحة والعتاد في منطقة تاسلوجة بمدينة السليمانية، ما أدى إلى وقوع انفجارات داخل الموقع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة قصفت قبل قليل مستودعاً للأسلحة والذخيرة، يُعرف محلياً بـ(الباروتخانة)، ويقع خلف سيطرة تاسلوجة بالقرب من شارع الـ100 متر".

وأضاف أن "الاستهداف تسبب باندلاع حريق كبير داخل المستودع، أعقبته انفجارات متتالية ناجمة عن انفجار الذخائر المخزنة فيه"، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة حجم الأضرار والخسائر.