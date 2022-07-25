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استهداف محيط حقل كورمور في جمجمال بعدد من الصواريخ

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-25T17:21:41+0000
استهداف محيط حقل كورمور في جمجمال بعدد من الصواريخ

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، باستهداف حقل للغاز في جمجمال بمحافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن المعلومات الأولية تفيد باستهداف حقل كورمور بصاروخين على الأقل.

وأشار إلى أنه لم يتم التأكد من حجم الخسائر في الوقت الحالي.

وكانت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، قد أفادت في 25/6/2022 أن حقل "كورمور" الغازي تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ على الأقل خلال الهجمات الثلاث التي تعرض لها في 24 حزيران الماضي.

وكان مصدر أمني قد أفاد بأن قوات امنية تابعة للحكومة الاتحادية مع قوات الحشد الشعبي نفذت عمليات دهم وتفتيش في القرى المطلة على ناحية "قادر كرم" بمحافظة السليمانية، على خلفية الهجمات الصاروخية التي يتعرض لها حقل غازي.

وأدان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، أمس، بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي طال حقل "كورمور" الغازي في قضاء "جمجمال" بمحافظة السليمانية.

وتعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، 24/6/2022، لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وأعلنت شركة دانة غاز في 24 حزيران، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما تمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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