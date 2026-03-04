استهداف كهف يتحصن به معارضون كورد للنظام الايراني في أربيل (فيديو)

شفق نيوز - اربيل

أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، باستهداف موقع لانصار احد الاحزاب الكوردية الايرانية المعارضة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن المصدر قوله، إن هجوم لم تُعرف طبيعته استهدف "كهف سقاية" قرب منطقة "ديگلة" في اربيل يتحصن فيه عناصر حزب الحرية الكوردستاني المعارض للنظام الايراني.

هذا ولم تُعرف طبيعة الهجوم ولا حصيلة الاصابات الناجمة عنه.

وتتعرض مدينة أربيل منذ بدء الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي اضافة الى مقار الأحزاب الكوردية المعارض للنظام في طهران.

وأظهر مقطع فيديو متداول، حدوث انفجار داخل الكهف مع تصاعد السحب الدخانية في سماء المنطقة المستهدفة كما هو مبيّن أدناه: