انفجار داخل حقل نفطي شمال دهوك

شفق نيوز - دهوك

افاد مصدر أمني وشهود عيان، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار داخل حقل "سرسنك" النفطي في ناحية "جمانكي" التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وبهذا الصدد أعلنت شركة النفط الأمريكية HKN العاملة بالحقل في بيان، إنه في حوالي الساعة السابعة صباحاً، وقع انفجار (لم تُعرف طبيعته) داخل حقل "سرسنك" مما أدى الى تعليق العمل فيه.

ووفقا لبيان الشركة، فإن الإنفجار لم يسفر عن خسائر بالأرواح، لكنه تسبب في أضرار مادية، مشيرا الى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على إخماد الحريق الناجم عن الانفجار.

وتعرض حقل نفط خورمەلە النفطي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مساء أمس الاثنين لهجوم بواسطة بطائرتين مسيّرتين مفخختين.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم ببيان، إن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على أنابيب المياه في موقع المحطة".