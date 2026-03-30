استهداف جديد لمقر الأمم المتحدة السابق وسط السليمانية دون خسائر بشرية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي في السليمانية، مساء اليوم الاثنين، باستهداف المقر السابق للأمم المتحدة وسط المدينة بطائرة مسيّرة، دون تسجيل أضرار بشرية.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة استهدفت، مساء اليوم، المقر السابق للأمم المتحدة في منطقة الرعاية وسط السليمانية، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية، لكنه تسبب بأضرار مادية في البناية".

وأضاف أن "هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه، إذ تعرض الموقع ذاته يوم أمس لهجوم مماثل، كما شهد خلال الأيام الماضية عدة استهدافات متكررة دون معرفة الجهات أو الأسباب".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، وقامت بتطويق الموقع وفرض إجراءات أمنية مشددة".

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي جهة أمنية أو رسمية بياناً بشأن الحادث.