استهداف جديد بعد الهدنة.. مسيّرة تضرب مخيم "باك شار" شمال أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مسؤول في حزب الحرية الكوردستاني المعارض، فجر الخميس، بتعرض مخيم "باك شار" شمال أربيل لهجوم بطائرة مسيّرة، في أحدث حلقة من سلسلة الاستهدافات التي طالت مواقع لأحزاب كوردية معارضة في إقليم كوردستان رغم سريان الهدنة المعلنة في المنطقة.

وقال خليل كانيساناني المتحدث باسم الحزب لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة هاجمت المخيم عند منتصف ليل الأربعاء-الخميس، ما أسفر عن تدمير منزلين داخل المخيم من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ويأتي الهجوم في وقت أعلنت وزارة داخلية إقليم كوردستان، أن عدة طائرات مسيّرة استهدفت مواقع متعددة في الإقليم رغم إعلان الهدنة، تركزت على مخيمات ومقرات تابعة لجماعات كوردية إيرانية معارضة.

ولم يصدر تبنٍّ رسمي للهجمات التي تعرض لها الإقليم بعد الهدنة، بخلاف هجمات سابقة حيث تبناها الحرس الثوري الإيراني و"المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفت مواقع مرتبطة بالوجود الأميركي بالإضافة إلى مقار المعارضة الكوردية الإيرانية.