استهداف برج اتصالات في حلبجة (فيديو)

شفق نيوز- حلبجة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بأن برجاً لشبكات الاتصالات في قمة شنروێ – بەفری میری على الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة تعرض لهجوم، في حادثة لم تسفر عن خسائر بشرية حتى الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "برجاً لخطوط الاتصالات في قمة شنروێ ضمن حدود محافظة حلبجة تعرض لهجوم عند الساعة 7:22 من مساء اليوم، حيث أطلقت ستة صواريخ باتجاه البرج"، مبيناً أن "حجم الخسائر المادية والبشرية لم يتضح بشكل كامل حتى لحظة إعداد هذا الخبر".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية في المناطق الحدودية لمحافظة حلبجة باشرت تحقيقاً دقيقاً لمعرفة ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه".

وفي سياق متصل، أوضح مصدر آخر لوكالة شفق نيوز أن "الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ الهجوم بواسطة طائرة مسيّرة غير دقيقة"، مبيناً أن "الاستهداف تم عبر إطلاق نار من سلاح نوع (دوشكا) باتجاه الموقع".

وكان شهود عيان من العاملين في الموقع، أفادوا بأن "طائرة مسيّرة شوهدت وهي تحلق بالقرب من أبراج الاتصالات لفترة قصيرة"، مشيرين إلى أنه "بعد خروج العاملين من الموقع بفترة وجيزة جرى استهداف البرج".